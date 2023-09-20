В Польше пригрозили Украине усилением экспортного эмбарго

В Польше угрожают расширить список продуктов, которые запрещено ввозить из Украины. Варшава хочет, чтобы украинские власти "не обостряли конфликт".

Моравецкий отреагировал на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Он напомнил о помощи Польши и подчеркнул, что его страну нельзя назвать "безразличным государством".

" Мы все еще верим в победу Украины, мы помогаем, но наш интерес, интерес польского крестьянина, польского села, поляков должен быть самым важным и всегда является самым важным для нас. И так будет, кто бы ни говорил в мире, потому что мы не склоняемся ни перед теми, кто с Востока или Запада, мы действуем только в интересах поляков", - сказал премьер.

Моравецкий отметил, что Польша готова и дальше помогать Украине, но не ценой "дестабилизации польского рынка". По его словам, экспортное эмбарго будет сохраняться до тех пор, пока будут наработаны механизмы сотрудничества.

Польский премьер также предостерег украинские власти от "разжигания" ситуации.

"Я предупреждаю украинские власти: если они усугубят конфликт, мы добавим больше продуктов под запрет на экспорт на территорию Польши", - подчеркнул он.

Конфликт между Украиной и Польшей

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на государственном уровне.

Украина подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН заявил, что партнеры в Европе подрывают солидарность политическим театром. В Польше в свою очередь сделали ряд резких заявлений, в частности, о снижении помощи Украине из-за "зернового вопроса".

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