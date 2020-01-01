Посла США в Іраку евакуювали після штурму будівлі дипмісії

Посол США в Іраку Метью Туллер у вівторок, 31 грудня, евакуйований з дипломатичної місії в Багдаді, після того, як будівлю штурмували десятки прихильників шиїтського воєнізованого угрупування "Катаїб Хезболлах". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Таким чином вони відреагували на авіаналіт ВПС США на її табір в Ель-Каиме поблизу кордону з Сирією.

Мітингувальники зламали ворота диппредставництва, увірвалися на його територію і підпалили приміщення для прийомів. Демонстранти скандували "Смерть Америці!", спалили американські прапори і, минувши контрольно-пропускні пункти, проникли на територію, що охороняється, "зеленої зони".

РБК-Україна писало, що США після атаки направили для підтримки персоналу американського посольства в Багдаді додаткові сили.

Нагадаємо, 31 грудня в Багдаді кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Іраку під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території.

Спроба атакувати диппредставництво сталася після поховання загиблих від американського авіаудару по бойовиками шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла". Повітряні сили США завдали удару по позиціях угрупування в Сирії та Іраку 29 грудня. Бомбардування стала відповіддю на загибель громадянина США під час обстрілу військової бази в Іраку 27 грудня. Всього в результаті ударів загинули 25 бойовиків.