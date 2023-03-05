ua ru
Вс, 05 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Усиливают наступательный потенциал. Минобороны показало видео танковых учений ВСУ

Новина українською →
Украина, Воскресенье 05 марта 2023 18:34
Усиливают наступательный потенциал. Минобороны показало видео танковых учений ВСУ Фото: Минобороны показало видео танковых учений ВСУ (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 5 марта, появились кадры по учениям 3-й танковой бригады и 22-го батальона специального назначения президентской бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"С каждым днем Силы обороны Украины усиливают свой наступательный потенциал", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, сегодня в сети появилось видео по учениям украинских военных на БМП Bradley.

Кроме того, в ВС Канады показали, как учат украинских военных овладевать танками Leopard 2.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
В сети появилось видео с учений украинских военных на БМП Bradley
В сети появилось видео с учений украинских военных на БМП Bradley
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным