Усилят экономическое давление: Британия планирует объявить о новых санкциях против РФ

Новые санкции против России

Руководство Евросоюза, Британии и ряд других европейских стран планируют запретить компаниям сотрудничать с двумя китайскими банками, которые помогали России обходить действующие торговые санкции.

Эти ограничения могут войти в проект 18-го пакета санкций ЕС, который направлен усилить давление на Москву с целью достижения быстрого прекращения огня и начала переговоров о мире. Ожидается, что Еврокомиссия представит новый пакет санкций до конца июня, а согласование среди всех государств-членов планируется получить до саммита в Брюсселе 26 июня.

В то же время, по информации некоторых СМИ, 18-й пакет санкций считается одним из самых жестких с начала полномасштабной войны, поэтому его утверждение может вызвать сложности.

Также известно, что в начале апреля сенаторы из Республиканской и Демократической партий предложили законопроект с введением строгих санкций против России в ответ на отказ от долгосрочного мира с Украиной.

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