Усилят экономическое давление: Британия планирует объявить о новых санкциях против РФ

Правительство Великобритании планирует в ближайшее время объявить о новом пакете санкций против России, пока союзники пытаются посадить РФ за стол переговоров.
Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Премьер-министр продолжит действовать, чтобы нанести удар по больному месту Путина, и даст ясно понять, что мы продолжим усиливать давление до тех пор, пока Россия не будет готова взять на себя обязательства о полном и безоговорочном прекращении огня и не покажет, что она серьезно настроена работать над достижением справедливого и устойчивого мира", - отметили источники в британском правительстве.
Ожидается, что Стармер выступит с речью, в которой он заявит, что "у России не все карты на руках", и призывает союзников "воспользоваться моментом, чтобы усилить экономическое давление и показать Путину, что в его интересах - и в интересах России - продемонстрировать серьезность своих намерений в отношении мира".
Руководство Евросоюза, Британии и ряд других европейских стран планируют запретить компаниям сотрудничать с двумя китайскими банками, которые помогали России обходить действующие торговые санкции.
Эти ограничения могут войти в проект 18-го пакета санкций ЕС, который направлен усилить давление на Москву с целью достижения быстрого прекращения огня и начала переговоров о мире. Ожидается, что Еврокомиссия представит новый пакет санкций до конца июня, а согласование среди всех государств-членов планируется получить до саммита в Брюсселе 26 июня.
В то же время, по информации некоторых СМИ, 18-й пакет санкций считается одним из самых жестких с начала полномасштабной войны, поэтому его утверждение может вызвать сложности.
Также известно, что в начале апреля сенаторы из Республиканской и Демократической партий предложили законопроект с введением строгих санкций против России в ответ на отказ от долгосрочного мира с Украиной.
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