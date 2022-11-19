Усилить союзника. Итоги первого визита Сунака в Украину

Необъявленный визит

Несмотря на то, что визит Сунака анонсировался почти сразу после избрания главой британского правительства, конкретная дата не раскрывалась. О приезде высокого гостя стало известно из сообщения в аккаунте президента Владимир Зеленского после двусторонней встречи.

"С первых дней войны Украина и Великобритания были сильными союзниками. В ходе встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и добьемся желаемых результатов", - подписал он опубликованное видео.

Примечательно, что Риши Сунак обещал посетить именно Украину в рамках первого зарубежного визита на посту премьера. Однако до поездки в Киев он успел как минимум принять участие в саммите "Большой двадцатки" на Бали.

Новая помощь от Британии

На встрече с украинским лидером Сунак объявил о крупном пакете военной помощи в области противовоздушной обороны, чтобы защитить украинцев и критическую инфраструктуру от шквала российских ударов.

В анонсированный паке на 50 млн фунтов стерлингов (почти 60 млн долларов) войдут:

125 зенитных установок

радары и средства борьбы с иранскими дронами-камикадзе

Отдельно британский премьер отметил, что в Украину будут направлены опытные армейские медики и инженеры доя обучения вооруженных сил.

"Я горжусь тем, как Великобритания с самого начала поддерживала Украину. И приехал, чтобы сказать, что Великобритания и наши союзники будут продолжать поддерживать Украину, поскольку она борется за прекращение этой варварской войны и установление справедливого мира", - подчеркнул Сунак.

Другие виды помощи

Риши Сунак пообещал, что Лондон усилит гуманитарную поддержку Украины в преддверии зимних холодов. В связи с тем, что она может столкнуться с беспрецедентными отключениями света, перебоями в работе школ, больниц и разрушениями домов будет выделено 12 млн фунтов стерлингов (более 14 млн долларов) для Всемирной продовольственной программы, а также 4 млн фунтов стерлингов (почти 5 млн долларов) - Международной организации по миграции.

Эти средства пойдут на закупку генераторов, восстановление жилья, ремонт систем водоснабжения и развертывание мобильных медицинских пунктов.

Великобритания также отправит бойцам Вооруженных сил Украины десятки тысяч зимних комплектов, которые защитят от экстремальных холодов.

Кроме того, Британия определила первые восемь строительных проектов в рамках поддержки UK Export Finance. Это поможет восстановить критически важную инфраструктуру и заложить основы для восстановления экономики Украины. Проекты включают в себя шесть мостов и два жилых дома, в том числе жилой комплекс в Буче на 2250 жителей.

По словам Сунака, следующая международная конференция доноров Украины может пройти в в Британии.

"Для нас будет большая честь принять конференцию по восстановлению Украины в следующем году. Давайте надеяться, что мы сможем завершить эту варварскую войну и обеспечить справедливый мир", - отметил он.

Заявления Зеленского

По итогам встречи на совместном брифинге несколько заявлений сделал и президент Владимир Зеленский.

Во-первых, он поблагодарил британского премьера за последовательную поддержку Украины в нынешней войне. А также предложил поддержать формулу мира, которая была озвучена в ходе онлайн-включения на саммите G20.

Во-вторых, предложил Британии признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. По его словам, это особенно важно сейчас, когда Кремль снова совершает акты геноцида против украинцев.

"Но эту тему надо проработать подробно, и мы верим, что справедливость будет обеспечена", - отметил Зеленский.

В-третьих, он отметил роль Британии в санкционной политике в отношении России и выразил надежду, что будущее ограничение цен на российские энергоресурсы будет иметь максимальный эффект и Москва ощутит болезненные потери.

Прогулка по Киеву

В программе визита было место и для прогулки по Киеву. Зеленский и Сунак почтили память украинских героев и осмотрели выставку уничтоженной российской военной техники. Отметим, летом 2022 года разбитую технику противника показывали тогдашнему премьер-министру Британии Борису Джонсону.

Краткий итог визиту британского премьера Зеленский подвел в вечернем обращении.

"Очень содержательный визит. Все ключевые вопросы наших отношений успели обсудить. Будут новые результаты для обеих наших стран - это уже точно. Спасибо Риши за готовность вместе с нами еще крепче защищать нашу свободу. Есть и некоторые очень нужные решения, договорились о них сегодня", - отметил президент.