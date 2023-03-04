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Зеленский в годовщину захвата ЗАЭС призвал мир к принципиальной реакции

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Суббота 04 марта 2023 16:45
Зеленский в годовщину захвата ЗАЭС призвал мир к принципиальной реакции Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В годовщину захвата Запорожской АЭС, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский призвал мир к принципиальной реакции. В частности, ввести глобальные санкции против атомной отрасли России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

"Год назад государство-террорист впервые в истории человечества взяло в "заложники" атомную станцию - Запорожскую АЭС. Россия обстреливала станцию, под прикрытием АЭС обстреливает наши города, превратила территорию Запорожской станции де-факто в военный полигон", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что эта особенно циничная форма террора требует особо принципиальной реакции мира.

"Нужны глобальные санкции против атомной отрасли России, нужен немедленный возврат полного контроля над ЗАЭС. Спасибо МАГАТЭ за сотрудничество ради возвращения безопасности", - отметил президент.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что временно оккупированная российскими военными Запорожская АЭС не работает с сентября прошлого года. На станции осталось 4500 украинских персоналов, где в мирное время работало 11000 человек.

Также ранее мы писали, что недавно в районе Запорожской АЭС были слышны звуки артиллерийских обстрелов.

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