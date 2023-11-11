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Усиление присутствия сил НАТО: в Латвию прибыли 15 танков Leopard 2

Латвия, Суббота 11 ноября 2023 01:31
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Усиление присутствия сил НАТО: в Латвию прибыли 15 танков Leopard 2 Фото: в Латвию прибыли 15 танков Leopard 2 (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Латвию были доставлены 15 канадских танков Leopard 2, чтобы усилить сдерживающее присутствие НАТО в регионе.

Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Это важный шаг в усилении сдерживания и боевых возможностей Североатлантического алсьянса в регионе", – сказал Спрудс.

Он также добавил, что Латвия стала еще более близкой к тому, чтобы боевая группа расширенного присутствия сил НАТО в стране достигла уровня бригады.

Стоит отметить, что этим летом на саммите Североатлантического союза в Вильнюсе были утверждены региональные планы по сдерживанию и защите от Российской Федерации и террористических группировок, признанных главными угрозами.

Отношения Латвии с РФ после вторжения в Украину

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня считает, что Россия остается главной угрозой для североевропейского региона. Она считает, что оборонные возможности увеличат обязательную военную службу и присутствие сил НАТО в Балтийском море.

В то же время, президент страны Эдгардс Ринкевичс считает, что ближайшие 4-6 лет в сфере внутренней и внешней безопасности страны будут очень сложными.

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