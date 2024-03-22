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Усиление ПВО, обучение на F-16 и не только. Зеленский встретился с главой Минобороны Дании

Украина, Пятница 22 марта 2024 20:42
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Усиление ПВО, обучение на F-16 и не только. Зеленский встретился с главой Минобороны Дании Фото: Владимир Зеленский и Троэльс Люнд Поульсен (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 22 марта, провел встречу с главой Минобороны Дании Троэльсом Люндом Поульсеном, который находится в нашей стране с визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Во время встречи Зеленский и глава Минобороны Дании осудили последние массированные ракетные обстрелы Россией территории Украины и отметили насущную необходимость усиления украинской ПВО.

Была обсуждена подготовка к проведению датско-украинской конференции оборонных индустрий и перспективы налаживания прямого взаимодействия между компаниями ВПК двух стран и совместного производства вооружений.

Фото: Встреча (president.gov.ua)

Также на встрече обсуждали сотрудничество в рамках артиллерийской и авиационной коалиций и тренировки украинских пилотов на самолетах F-16, которые Дания и другие партнеры готовятся передать Украине.

Помощь от Дании

Напомним, еще в феврале этого года премьер-министр Дании Мэтт Фредериксен заявила, что ее страна решила предоставить Украине всю свою артиллерию.

Также она призвала западные страны передать украинским защитникам оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые они пока не используют.

А уже в марте Дания анонсировала очередной пакет военной помощи Украине на 330 млн долларов. В него вошли самоходные артиллерийские установки Caesar.

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