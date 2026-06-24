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Почтоматы "Укрпочты" появились в новых городах: где именно и кто на очереди (список)

10:44 24.06.2026 Ср
3 мин
Об очередях в отделениях можно забыть, ведь посылки становятся доступны "в несколько кликов"
aimg Ирина Костенко
Почтоматов от "Укрпочты" становится все больше (фото иллюстративное: ukrposhta.ua)

"Укрпочта" продолжает расширять сеть почтоматов, чтобы сделать получение посылок максимально удобным. С 24 июня ячейки быстрой выдачи уже заработали в четырех новых локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Facebook.

Главное:

  • Новые локации: почтоматы "Укрпочты" заработали в Одесской области, в Виннице, Хмельницком и Николаеве.
  • Масштабы: по состоянию на 24 июня 2026 года уже установлено 277 ячеек быстрой выдачи из 600 запланированных (на первом этапе).
  • Перспективы: установка почтоматов начинается во Львове и Ивано-Франковске.

Где именно появились новые почтоматы "Укрпочты"

Чиновник рассказал, что компания продолжает освобождать отделения "Укрпочты" от очередей - запускает все больше ячеек быстрой выдачи.

Он уточнил, что с 24 июня 2026 года новые почтоматы заработали.

  • в Одесской области;
  • в Виннице;
  • в Хмельницком;
  • в Николаеве.

"Теперь по дороге на пляж можно быстро, буквально за несколько секунд, получить свою посылку, например, с Temu или AliExpress, у которых точно найдется что-то очень необходимое для летнего отдыха", - отметил Смелянский.

"Укрпочта" расширяет сеть почтоматов (инфографика: facebook.com/igor.smelyansky)

Сколько почтоматов доступны клиентам "Укрпочты"

"Наш проект с ячейками быстрой выдачи стал хитом и, судя по отзывам в соцсетях и от наших работников, всем очень нравится", - поделился гендиректор акционерного общества.

Согласно его данным, по состоянию на 24 июня в Украине уже установлено 277 таких почтоматов (из 600 запланированных на первом этапе).

Читайте также: Посылки без очередей и графиков: где заработали первые почтоматы "Укрпочты" и как обновили приложение

Кроме вышеуказанных регионов, они уже работают:

  • в Киеве и области (122 отделения);
  • в Днепре;
  • в Запорожье;
  • в Кропивницком.

Публикация Смелянского (скриншот: facebook.com/igor.smelyansky)

В каких городах начинают устанавливать почтоматы

В заключение Смелянский сообщил, что на этой неделе компания начинает установку ячеек быстрой выдачи (почтоматов):

  • во Львове;
  • в Ивано-Франковске.

"Ждем вас в наших отделениях и, конечно, ждем красивые фото с красивыми желтыми ячейками и вашим отличным настроением от своевременно доставленной посылки, полученной без очередей и по самому доступному тарифу", - подытожил глава компании.

Напомним, ранее мы рассказывали о важных изменениях от "Укрпочты" для жителей сел - как можно сэкономить на коммуналке и получить наличку (не тратя время и деньги на маршрутку к банкомату в райцентре).

Кроме того, мы объясняли, как "Укрпочта" изменяет формат выдачи посылок в отделениях.

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