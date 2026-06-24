Почтоматы "Укрпочты" появились в новых городах: где именно и кто на очереди (список)

"Укрпочта" продолжает расширять сеть почтоматов, чтобы сделать получение посылок максимально удобным. С 24 июня ячейки быстрой выдачи уже заработали в четырех новых локациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Facebook.
Главное:
Чиновник рассказал, что компания продолжает освобождать отделения "Укрпочты" от очередей - запускает все больше ячеек быстрой выдачи.
Он уточнил, что с 24 июня 2026 года новые почтоматы заработали.
"Теперь по дороге на пляж можно быстро, буквально за несколько секунд, получить свою посылку, например, с Temu или AliExpress, у которых точно найдется что-то очень необходимое для летнего отдыха", - отметил Смелянский.
"Наш проект с ячейками быстрой выдачи стал хитом и, судя по отзывам в соцсетях и от наших работников, всем очень нравится", - поделился гендиректор акционерного общества.
Согласно его данным, по состоянию на 24 июня в Украине уже установлено 277 таких почтоматов (из 600 запланированных на первом этапе).
Кроме вышеуказанных регионов, они уже работают:
В заключение Смелянский сообщил, что на этой неделе компания начинает установку ячеек быстрой выдачи (почтоматов):
"Ждем вас в наших отделениях и, конечно, ждем красивые фото с красивыми желтыми ячейками и вашим отличным настроением от своевременно доставленной посылки, полученной без очередей и по самому доступному тарифу", - подытожил глава компании.
Напомним, ранее мы рассказывали о важных изменениях от "Укрпочты" для жителей сел - как можно сэкономить на коммуналке и получить наличку (не тратя время и деньги на маршрутку к банкомату в райцентре).
Кроме того, мы объясняли, как "Укрпочта" изменяет формат выдачи посылок в отделениях.
Читайте также, когда "Укрпочта" сменила логотип и как обновленный стиль усиливает украинскую идентичность.