Почтоматы "Укрпочты" появились в новых городах: где именно и кто на очереди (список)

Главное: Новые локации : почтоматы "Укрпочты" заработали в Одесской области, в Виннице, Хмельницком и Николаеве.

: почтоматы "Укрпочты" заработали в Одесской области, в Виннице, Хмельницком и Николаеве. Масштабы : по состоянию на 24 июня 2026 года уже установлено 277 ячеек быстрой выдачи из 600 запланированных (на первом этапе).

: по состоянию на 24 июня 2026 года уже установлено 277 ячеек быстрой выдачи из 600 запланированных (на первом этапе). Перспективы: установка почтоматов начинается во Львове и Ивано-Франковске.

Где именно появились новые почтоматы "Укрпочты"

Чиновник рассказал, что компания продолжает освобождать отделения "Укрпочты" от очередей - запускает все больше ячеек быстрой выдачи.

Он уточнил, что с 24 июня 2026 года новые почтоматы заработали.

в Одесской области;

в Виннице;

в Хмельницком;

в Николаеве.

"Теперь по дороге на пляж можно быстро, буквально за несколько секунд, получить свою посылку, например, с Temu или AliExpress, у которых точно найдется что-то очень необходимое для летнего отдыха", - отметил Смелянский.

"Укрпочта" расширяет сеть почтоматов (инфографика: facebook.com/igor.smelyansky)

Сколько почтоматов доступны клиентам "Укрпочты"

"Наш проект с ячейками быстрой выдачи стал хитом и, судя по отзывам в соцсетях и от наших работников, всем очень нравится", - поделился гендиректор акционерного общества.

Согласно его данным, по состоянию на 24 июня в Украине уже установлено 277 таких почтоматов (из 600 запланированных на первом этапе).

Кроме вышеуказанных регионов, они уже работают:

в Киеве и области (122 отделения);

в Днепре;

в Запорожье;

в Кропивницком.

Публикация Смелянского (скриншот: facebook.com/igor.smelyansky)

В каких городах начинают устанавливать почтоматы

В заключение Смелянский сообщил, что на этой неделе компания начинает установку ячеек быстрой выдачи (почтоматов):

во Львове;

в Ивано-Франковске.

"Ждем вас в наших отделениях и, конечно, ждем красивые фото с красивыми желтыми ячейками и вашим отличным настроением от своевременно доставленной посылки, полученной без очередей и по самому доступному тарифу", - подытожил глава компании.