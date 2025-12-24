RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Без почты и посредников: как в 2026 году изменится доставка учебников в школы

Фото: Школы будут получать учебники напрямую от издательств (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В 2026 году все новые учебники для 9 классов будут доставляться непосредственно от издательств в учебные заведения, без промежуточных звеньев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой во время брифинга МОН.

По ее словам, в 2025 году Министерство образования и науки апробировало новый алгоритм доставки учебников в около 9 тысячах школ. В рамках пилотного проекта книги поступали напрямую от издательств в школы.

Результаты тестирования оказались положительными - 90% учебных заведений, участвовавших в пилоте, остались довольны новым механизмом и поддержали его масштабирование с 2026 года.

Что изменится с 2026 года

Новый механизм доставки предусматривает, что в каждой школе будет определено ответственное лицо за получение учебников. Именно оно должно корректно указывать адрес доставки.

В МОН объяснили, что это позволит избежать ситуаций, которые возникали раньше, когда вместо адреса школы отмечали отделения почтовых операторов, а библиотекарям приходилось самостоятельно организовывать доставку книг.

Таким образом, с 2026 года доставка учебников для 9 классов должна стать быстрее, проще и менее нагруженной для школ.

Напомним, правительство приняло новые правила доставки учебников в украинские школы в июне 2025 года. Это решение должно помочь избежать задержек и ускорить получение книг школами. Также вводят электронный контроль доставки и новые подходы к финансированию е-приложений.

РБК-Украина также рассказывало, что в 2025 году МОН упростило для украинских детей за рубежом обучение в украинской системе образования: результаты иностранных школ признают без дополнительных экзаменов, украинские предметы можно изучать дистанционно или в субботних школах, а более 55 образовательных центров за рубежом уже официально верифицированы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШколаОбразование в Украине