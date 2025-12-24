Без почты и посредников: как в 2026 году изменится доставка учебников в школы

В 2026 году все новые учебники для 9 классов будут доставляться непосредственно от издательств в учебные заведения, без промежуточных звеньев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой во время брифинга МОН.
По ее словам, в 2025 году Министерство образования и науки апробировало новый алгоритм доставки учебников в около 9 тысячах школ. В рамках пилотного проекта книги поступали напрямую от издательств в школы.
Результаты тестирования оказались положительными - 90% учебных заведений, участвовавших в пилоте, остались довольны новым механизмом и поддержали его масштабирование с 2026 года.
Новый механизм доставки предусматривает, что в каждой школе будет определено ответственное лицо за получение учебников. Именно оно должно корректно указывать адрес доставки.
В МОН объяснили, что это позволит избежать ситуаций, которые возникали раньше, когда вместо адреса школы отмечали отделения почтовых операторов, а библиотекарям приходилось самостоятельно организовывать доставку книг.
Таким образом, с 2026 года доставка учебников для 9 классов должна стать быстрее, проще и менее нагруженной для школ.
Напомним, правительство приняло новые правила доставки учебников в украинские школы в июне 2025 года. Это решение должно помочь избежать задержек и ускорить получение книг школами. Также вводят электронный контроль доставки и новые подходы к финансированию е-приложений.
