В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы

В Киеве после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог , Суспильне .

В канале сообщили о том, что в столице "громко" и о работе ПВО.

"В Киеве слышны взрывы..." - написало Суспильне.

Перед тем Воздушные Силы ВСУ сообщили о нескольких скоростных целях на столицу.

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