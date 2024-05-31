В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы
Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
В Киеве после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог, Суспильне.
В канале сообщили о том, что в столице "громко" и о работе ПВО.
"В Киеве слышны взрывы..." - написало Суспильне.
Перед тем Воздушные Силы ВСУ сообщили о нескольких скоростных целях на столицу.
Предыдущая атака РФ на Киев
Российские оккупанты ударили по Киеву двумя баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма 25 марта.
В Печерском районе столицы был поврежден многоэтажный дом. Кроме того, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах. Пострадали 10 человек.
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