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В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы

Пятница 31 мая 2024 05:13
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В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

В Киеве после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог, Суспильне.

В канале сообщили о том, что в столице "громко" и о работе ПВО.

"В Киеве слышны взрывы..." - написало Суспильне.

Перед тем Воздушные Силы ВСУ сообщили о нескольких скоростных целях на столицу.

Предыдущая атака РФ на Киев

Российские оккупанты ударили по Киеву двумя баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма 25 марта.

В Печерском районе столицы был поврежден многоэтажный дом. Кроме того, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах. Пострадали 10 человек.

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