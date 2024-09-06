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Битва за Покровск вероятно произойдет осенью, но сейчас РФ приостановила наступление, - Селезнев

Пятница 06 сентября 2024 08:55
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Битва за Покровск вероятно произойдет осенью, но сейчас РФ приостановила наступление, - Селезнев Фото: эвакуация мирных жителей из Покровска (t.me dsns)
Автор: Нина Еланская, Данила Крамаренко

Хотя в последние дни враг остановил свое продвижение в сторону Покровска, он остается одним из самых рискованных направлений на фронте. Битва за него ожидается осенью.

Об этом заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии к материалу РБК-Украина " Уязвимое место. Как на фронте сказался месяц Курска и какие риски стоят перед ВСУ ".

Собеседник также отметил, что Курский прорыв пока не привел к значительному улучшению ситуации на передовой.

Он добавил, что оккупанты за последнее время захватили целый ряд населенных пунктов Донецкой области, подошли к Торецку и находятся, вероятно, на пороге главной битвы за Покровск, которая, возможно, состоится осенью.

По его словам, опасения выросли после публикаций в медиа информации о том, что вместо усиления позиций на этом направлении, украинская армия ради Курска якобы сняла войска из Донецкой области. По мнению Селезнева, речь все-таки идет не о фронтовых частях, а о тех, которые прошли восстановление.

Эксречник Генштаба отметил, что враг активно штурмует Покровское направление, но в последние дни остановил движение по прямой и пытается расширить фланги. По его словам, вероятнее всего, что в ближайшее время российские войска будут сосредотачиваться на этом.

Относительно того, чего ждать на Донбассе осенью, Селезнев надеется на прогнозы начальника Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова. Собеседник напомнил, что в начале августа тот заявил, что российское наступление давно затянулось и может занять еще полтора-два месяца.

"Если его прогнозы сбудутся, то к началу октября у окупантов не будет ресурсов, они станут в оборону, а для нас откроется окно возможностей. Как мы им воспользуемся, зависит от помощи западных партнеров. К сожалению, особо отрадных новостей нет", - отметил он. Селезнев.

Покровское направление

Покровский район на протяжении последних нескольких месяцев является самой горячей и сложной точкой фронта. Россияне продолжают активно наступать, пытаясь захватить Покровск – один из важнейших городов Донецкой области.

Местные власти уже призывали местное население к срочной эвакуации, поскольку враг все ближе к городу. Вводили принудительную эвакуацию детей с детьми. Однако эвакуации из Покровска уже нет .

В интервью CNN главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что пока продвижение России в сторону Покровска остановилось . Однако в городе очень опасно для мирного населения.

Ранее мы сообщали, что российские захватчики находятся на расстоянии в 11 км от Покровска .

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