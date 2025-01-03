Повреждены дома, раненые - госпитализированы: в ОВА подытожили последствия удара по Чернигову

Российская армия днем пятницы, 3 января, нанесла тройной ракетный удар по Чернигову. В результате этого повреждены десяток домов, есть раненые и одна жертва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.
По его данным, в результате ракетной атаки были ранены 5 человек, они находятся в больнице. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. Также известно об одном погибшем.
В результате российского удара было разрушено и повреждено более 10 частных домов.
На месте происшествия работают все необходимые службы. Однако для недопущения аварии в результате утечки газа и травмирования людей током подача электрического тока и газа в районах разрушений прекращена.
"После проведения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий ракетного удара поврежденные дома будут осмотрены комиссией для приобщения пострадавших к программе "еВідновлення", - сообщил Брижинский.
Председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус уточнил, что во время удара погиб 72-летний мужчина. Также полностью были разрушены два жилых частных дома.
По предварительным данным, враг запустил 3 баллистические ракеты "Искандер-М".
"Утром, когда будет светлая пора там обязательно будут работать пиротехники, потому что несколько ракет были с кассетной частью, соответственно могут еще оставаться опасные неразорвавшиеся элементы", - рассказал Чаус.
Сегодня в Украине несколько раз объявлялась воздушная тревога. Последний раз Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара. После чего в Чернигове были слышны взрывы. Тогда Брижинский сообщил, что во время обстрела получили разрушения 2 частных дома.
Позже стало известно о жертве в результате обстрела, а также появились первые фото последствий атаки.
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