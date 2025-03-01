Повреждения в трех районах. Стали известны последствия атаки РФ на Киевскую область

Атака РФ по Украине

В ночь на 1 марта российские войска снова атаковали Украину десятками дронов. Оккупанты запустили полторы сотни беспилотников. Из 154 БПЛА ПВО удалось сбить 103.

При этом подвергся массированной воздушной атаке Харьков. В городе пострадали семь человек, попадания были зафиксированы в трех районах, начался пожар в медучреждении.

Также дроны атаковали и Одесскую область. Тут один человек погиб, еще трое были ранены.

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