Повреждения после атаки РФ есть на 44 локациях, большинство на Киевщине, - Игнат

Игнат отметил, что окончательное подведение итогов российской атаки - более подробно - будет возможно вечером, или вообще на следующий день, поскольку география терактов РФ была большой, не только в столице. Враг атаковал также Одесскую, и Харьковскую, и Днепропетровскую области.

"В целом имеем повреждения на сегодня, убытки имеются в виду, на 44 локациях на территории страны. Подавляющее большинство - это Киевщина, 28 локаций", - сказал он.

По словам Игната, есть прямые попадания, но большинство ущерба - следствие падения обломков уничтоженных ракет и дронов. Главным образом это из-за того, что оккупанты активно применяли по Киеву баллистические ракеты.

"Это 9 ракет "Искандер-М" и KN23. И 6 из 9 ракет были перехвачены противовоздушной обороной. В частности, это системы Patriot, как отметил президент Украины, действительно отработали сегодня эффективно. Также сбито 2 аэробаллистические ракеты, "Кинжал" - это тоже баллистика", - резюмировал Игнат.