Повреждение кабеля в Финском заливе: задержанное судно перевозило подсанкционные товары
Судно Fitburg, членов экипажа которого подозревают в повреждении подводного кабеля между Финляндией и Эстонией, перевозило подсанкционную стальную продукцию. Оно плыло из РФ в Израиль.
Об этом сказано в заявлении финской таможни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
В таможне не уточнили, где именно была произведена стальная продукция, о которой идет речь. Но стоит заметить, что еще в 2022 году Евросоюз ввел против России пакет санкций, который, в частности, предусматривал запрет на импорт российской стали.
Финские СМИ сообщают, что ситуация на борту задержанного судна Fitburg в среду, 31 декабря, вечером была спокойной, а следственные действия на судне проводили менее десяти сотрудников. Дорога в порт была перекрыта.
Правоохранители, в частности, осматривали капитанский мостик, а около 19:30 с судна вынесли один крупный предмет.
По словам фотографа издания Helsingin Sanomat Киммо Пенттинена, у борта судна был виден теперь уже закрепленный якорь, которым, предположительно, и были нанесены повреждения кабелю связи.
"Якорь выглядит ржавым. Он поднят из воды в кормовой части судна и закреплен", - сказал Пенттинен.
Повреждение кабеля
Напомним, о повреждении подводного кабеля в Финском заливе вчера, 31 декабря, сообщила телекоммуникационная компания Elisa.
После этого Финляндия задержала судно Fitburg, которое находилось в районе пролегания кабеля, когда его повредили.
Как выяснилось позже, судно отплыло из российского порта в Санкт-Петербурге и направлялось в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Расследование инцидента продолжается.