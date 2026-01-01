Повреждение кабеля в Финском заливе: следы похожи на предыдущие инциденты
Финская полиция начала расследование из-за повреждения подводного телекоммуникационного кабеля, который проходит по Финскому заливу. Правоохранители не исключают, что инцидент может повторять предыдущие случаи.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на финский общественный вещатель Yle.
Как сообщают СМИ, полиции уже удалось пообщаться с экипажем грузового судна Fitburg, которое подозревают в причастности к повреждению кабеля. На борту провели следственные действия и опросили членов экипажа.
Сейчас правоохранители оценивают обстоятельства происшествия и возможную роль команды судна. По данным полиции, экипаж сотрудничает со следствием, что помогает прояснить ситуацию.
Судно Fitburg ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. В состав экипажа входят граждане России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.
В полиции отмечают, что расследование находится на начальном этапе. Пока не комментируется, может ли инцидент быть связан с государственным влиянием.
Сейчас следствие рассматривает возможные правонарушения, в частности отягчающее препятствование телекоммуникациям, отягчающее повреждение имущества и покушение на отягчающее повреждение.
Повреждение телекоммуникационного кабеля компании Elisa обнаружили рано утром в среду. Накануне финские власти задержали судно Fitburg, которое сейчас находится в порту Кантвик города Киркконумми.
За последний год в Финском заливе произошло несколько инцидентов с обрывами кабелей с участием иностранных судов. В полиции обращают внимание, что общей чертой этих случаев является участие грузовых судов, которые направлялись из России, а также характерное положение якоря. В то же время каждый инцидент рассматривается отдельно с учетом всех обстоятельств.
Повреждение кабелей в Финском заливе
Напомним, вчера, 31 декабря телекоммуникационная компания Elisa сообщила о повреждении кабельного соединения связи между Финляндией и Эстонией в Финском заливе. В связи с этим инцидентом заподозрили судно, находившееся в этом районе.
Задержанное грузовое судно Fitburg на момент инцидента направлялось из российского порта Санкт-Петербург в Израиль.
Следователи выяснили, что 14 членов экипажа судна являются выходцами из России, Грузии, Казахстана и Азербайджана - их задержали правоохранители.
Как рассказал президент Финляндии Александер Стубб, финские власти взяли судно под свой контроль и провели проверку.
Интересно, что подобный инцидент с повреждением подводных кабелей связи между Финляндией и Эстонией произошел год назад. В частности, 25 декабря 2024 года в Финляндии сообщили о повреждении подводного электрокабеля с Эстонией в Финском заливе.