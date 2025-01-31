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Повреждение кабелей в Балтийском море. Норвегия задержала судно с российским экипажем

Осло, Пятница 31 января 2025 12:59
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Повреждение кабелей в Балтийском море. Норвегия задержала судно с российским экипажем Фото: Норвегия задержала судно по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море (marinetraffic.com)
Автор: Наталья Юрченко

Норвегия задержала судно Silver Dania по подозрению в причастности к повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море. Экипаж судна - россияне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagbladet.

Норвежская полиция заявила, что на основании юридического запроса Латвии и судебного решения арестовала судно Silver Dania. Оно зарегистрировано в Норвегии и принадлежит норвежской компании.

Судно Silver Dania курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. Экипаж судна - граждане России.

Отмечается, что судно задержал корабль береговой охраны KV Bison в ходе операции под руководством полиции вечером в четверг, 30 января. Silver Dania в это время находилось в норвежской экономической зоне у побережья района Тромс. Утром норвежское судно доставили в порт Тромсе.

Полиция проводит на судне операцию по обыску, допросам и сбору доказательств.

Повреждение кабелей в Балтийском море

Напомним, в конце 2024 года в Балтийском море были повреждены подводные кабели связи между Финляндией и Эстонией. Во время следствия задержали судно Eagle S, которое входит в "теневой флот" России.

До этого были оборваны два других кабеля передачи данных между Финляндией и Германией. Среди подозреваемых было китайское грузовое судно Yi Peng 3 с российским капитаном.

После этих инцидентов в НАТО отправили на патрулирование в Балтийское море миссию.

Впрочем, 26 января стало известно о новом повреждении оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией в Балтийском море.

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Латвия Норвегия Балтийское море
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