RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Повреждены дома и электрические линии: в ОВА показали последствия обстрела села в Сумской области

Фото: в ОВА показали последствия обстрела села Студенок в Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 21 января, российские оккупанты ударили из минометов по селу Студенок Эсманской общины. В результате вражеской атаки пострадал парень, разрушения также получили дома и линии электропередачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По его словам, одна из мин попала в дом. Внутри находился 17-летний парень. Он выжил, но получил многочисленные осколочные ранения и контузию. Сейчас он находится в больнице, его жизни уже ничего не угрожает.

"Дом, конечно, восстановлению не подлежит. Также из-за взрыва пострадало около 10 соседних домов - там повреждены фасады, стекла и кровля на некоторых крышах", - написал Живицкий.

По его словам, всего 12 российских мин разорвались на территории пограничного села. Повреждения получили также электрические линии.

Кроме того, в одном из домашних хозяйств убило корову и маленького теленка.

РБК-Украина сообщало, что россияне около 13:00 открыли огонь по территории Эсманской общины.

Кроме того, вражеская ДРГ пыталась пересечь границу в Сумской области, но украинские военные ей помешали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины