Повреждена каждая вторая подстанция. Шмыгаль назвал последствия обстрелов объектов энергетики

В результате постоянных российских атак в Украине повреждено около половины подстанций "Укрэнерго" и почти 20 энергоблоков ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета Министров.

Он отметил, что сегодня российские оккупанты снова осуществили массированную ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины.

"Запорожье потерпело одну из самых больших воздушных атак с начала войны, Харьков тоже был под масштабным ударом. Утром атака продолжилась и зацепила всю Украину. Есть повреждения высоковольтной инфраструктуры и генерации в западных, центральных и восточных областях", - сказал премьер.

По его словам, из-за постоянных российских обстрелов поврежденными остаются около 20 энергоблоков теплоэлектростанций.

"Если добавить к этому факт оккупации части наших энергообъектов, то Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ. Каждая вторая подстанция "Укрэнерго" была атакована за четыре месяца", - сказал Шмыгаль.

При этом несмотря на российский террор, абсолютное большинство украинцев остаются с теплом, водой и электроэнергией. Между тем ремонты продолжаются, ресурсов для завершения зимы достаточно, генераторы энергетического оборудования от партнеров поступают.

Отметим, что во время сегодняшней атаки россияне били по объектам энергетики в восточных, западных и южных регионах. Самая сложная ситуация со светом сложилась в Харьковской области.

Так, россияне выпустили 71 крылатую ракету и 7 дронов во время массированной атаки по Украине. Силы ПВО уничтожили 61 ракет и 5 беспилотников.

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