День без отключений отменен. В "Укрэнерго" описали последствия массированного обстрела

Энергосистема Украины подверглась 14-му массированному обстрелу со стороны России. В настоящее время самая сложная ситуация со светом отмечается в Харьковской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

При обстреле россияне били по электростанциям и объектам высоковольтных сетей.

География ударов:

восточные;

западные;

южные регионы.

"Самая сложная ситуация сейчас в Харьковской области. Сейчас там продолжаются аварийные отключения. Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях. Дефицит в энергосистеме - значителен", - пишет "Укрэнерго".

Ремонтные бригады уже ликвидируют последствия прилетов и приступили к аварийно-восстановительным работам. В других регионах постепенно покрытие потребления возвращается в пределы определенных лимитов.

"Обнародованный ранее график проведения измерений фактического потребления электроэнергии отменен. О новом расписании проведения измерений и необходимого для этого снятия ограничений потребления будет сообщено дополнительно", - добавляет пресс-служба.

Согласно данным ДТЭК, в результате удара россияне были повреждены четыре теплоэлектростанции. Также ранения получили двое работников станций, им оказывается медицинская помощь.

"В результате обстрела серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации ее последствий", - добавляет ДТЭК.