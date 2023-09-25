Распространял пропаганду. В Чехии контрразведка разоблачила агента России

По словам Куделки, российский агент предлагал взятки в размере нескольких тысяч евро за распространение пропаганды РФ.

"Агент влияния по заказу одного из высших органов российской государственной власти раздал тысячи евро для распространения в публичном пространстве нарративов, поддерживающих внешнеполитические интересы РФ в связи с войной в Украине. Для распространения этой информации использовались даже публично известные личности", - уточнил глава Службы информации и безопасности.

При этом, как добавил он, попытки российского влияния в Чехии были и раньше. В частности, во время президентской избирательной кампании в начале года российское пропагандистское агентство "Спутник" выпустило фальшивое видео с участием Петра Павела, где он якобы призвал Прагу вмешаться в войну в Украине.

Также страна-агрессор распространяла дезинформацию о вербовке граждан Чехии в частную военную компанию "Вагнера".

Шпионы РФ в странах Европы

Напомним, недавно стало известно о том, что в Швеции задержали шпиона российского Главного разведывательного управления. Он организовывал доставку подсанкционных товаров в РФ.

Также мы писали, что в Польше задержали профессионального хоккеиста за возможный шпионаж в пользу России.