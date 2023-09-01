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Расследователи выяснили, как шпион ГРУ в Швеции поставлял санкционные товары в РФ

Пятница 01 сентября 2023 02:28
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Расследователи выяснили, как шпион ГРУ в Швеции поставлял санкционные товары в РФ Иллюстративное фото: полиция Швеции (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Фигурант громкого шпионского дела в Швеции, недавно арестованный правоохранителями по обвинению в попытке поставок в РФ подсанкционных товаров, организовал свою схему через финские фирмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Речь идет о 60-летнем мужчине российского происхождения, который имеет гражданство РФ и Швеции. О его задержании в шведской прокуратуре проинформировали 28 августа.

При этом прокурор Генрик Олин отмечал, что подозреваемый, в отношении которого ведется уголовное дело, действовал под руководством и контролем российской военной разведки ГРУ.

Сейчас журналисты получили доступ к материалам предварительного следствия этого дела. Согласно обвинению, мужчина поставлял в РФ нелегальное оборудование через финскую электротехническую фирму.

По данным шведских властей, фигурант, вероятно, работал на ГРУ. При этом мужчина свою вину отрицает.

Также в материалах следствия указывается, что США считают Финляндию важной транзитной страной для поставок в РФ запрещенных технологий.

Напомним, ранее шведский прокурор заявил о том, что сеть обхода санкций, которой пользовался фигурант шпионского дела, была ликвидирована.

Задержание агентов РФ в Европе и Штатах

Недавно в разных европейских странах, а также в США, правоохранители сообщали о делах по нарушению санкционных ограничений и поставках в Россию различного запрещенного для экспорта оборудования, в том числе - вооружений.

Так, например, в Штатах судят гражданина РФ, который, по данным следствия, отправлял в Россию электронику для военной техники.

Перед этим стало известно, что в Германии был задержан предприниматель, подозреваемый в нарушении экономических санкций Евросоюза против РФ из-за экспорта оружия в Россию. К слову, в конце августа стало известно, что в ФРГ решили реформировать разведку из-за российских шпионов.

Также напомним, что ранее Службы госбезопасности Латвии задержали четырех граждан страны, подозреваемых в выполнении поручений по заданию ФСБ РФ. Причем, эта деятельность была направлена против Латвии и безопасности ее жителей.

Кроме того, в Великобритании недавно задержали троих граждан Болгарии, проживавших недалеко от военного объекта Нортхолт на западе Лондона - их подозревают в шпионаже на Россию.

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