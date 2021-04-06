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Для відвідування кафе і перукарень: Данія ввела COVID-паспорти

Новость на русском → Данія, Вівторок 06 квітня 2021 16:32
Для відвідування кафе і перукарень: Данія ввела COVID-паспорти Фото: Данія ввела COVID-паспорта в громадських місцях (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Влада Данії з вівторка, 6 квітня, ввела COVID-паспорти для відвідування громадських місць. Документ зможуть отримати ті, хто був вакцинований.

Про це повідомляє державний портал охорони здоров'я країни.

Згідно з повідомленням, отримати документ зможуть вакциновані або особи, що отримали негативний результат тесту на коронавірус. Останній варіант діє протягом трьох днів.

На думку влади, введення цього документа дозволить країні швидше повернутися до нормального ділового і культурного життя.

Зазначено, що з 6 квітня COVID-паспорт потрібно пред'явити в перукарнях, тату-салонах, а також парках розваг. А з 21 квітня при його наявності дозволяється відвідування відкритих веранд ресторанів і кафе, а також музеїв, художніх галерей і бібліотек.

Крім того, з 6 травня COVID-паспорт дозволить відвідувати ресторани й кафе в закритих приміщеннях, а також театри, кінотеатри і фітнес-центри. А вже з 21 травня ковід-паспорт дозволити відвідувати спортивні заходи, криті приміщення у парках розваг, зоопарках, а також ігрові майданчики.

Підкреслимо, вимога COVID-паспортів не поширюється на:

  • дітей до 15 років
  • осіб, яким за медичними показаннями не слід проходити тест на COVID-19
  • осіб, яким не слід проходити тест на COVID-19 через фізичні або розумові вади.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я поки не підтримує введення паспортів вакцинації для в'їзду або виїзду в країни.

Як писало РБК-Україна, в наступному місяці Сінгапур вже почне приймати відвідувачів з мобільними проїзними квитками, які будуть містити цифрові COVID-сертифікати.

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