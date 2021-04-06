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Для посещения кафе и парикмахерских: Дания ввела COVID-паспорта

Новина українською → Дания, Вторник 06 апреля 2021 16:32
Для посещения кафе и парикмахерских: Дания ввела COVID-паспорта Фото: Дания ввела COVID-паспорта в общественных местах (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Власти Дании со вторника, 6 апреля, ввели COVID-паспорта для посещения общественных мест. Документ смогут получить те, кто был вакцинирован.

Об этом сообщает государственный портал здравоохранения страны.

Согласно сообщению, получить документ смогут вакцинированные или получившие отрицательный результат теста на коронавирус. Последний вариант действует в течение трех дней.

По мнению властей, введение этого документа позволит стране быстрее вернуться к нормальной деловой и культурной жизни.

Указано, что с 6 апреля COVID-паспорт нужно предъявить в парикмахерских, тату-салонах, а также парках развлечений. А с 21 апреля при его наличии разрешается посещение открытых веранд ресторанов и кафе, а также музеев, художественных галерей и библиотек.

Кроме того, с 6 мая COVID-паспорт позволит посещать рестораны и кафе в закрытых помещениях, а также театры, кинотеатры и фитнес-центры. А уже с 21 мая ковид-паспорт позволить посещать спортивные мероприятия, крытые помещения в парках развлечений, зоопарках, а также игровые площадки.

Подчеркнем, требование COVID-паспортов не распространяется на:

  • детей до 15 лет
  • лиц, которым по медицинским показаниям не следует проходить тест на COVID-19
  • лиц, которым не следует проходить тест на COVID-19 из-за физических или умственных недостатков.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения пока не поддерживает введение паспортов вакцинации для въезда или выезда в страны.

Как писало РБК-Украина, в следующем месяце Сингапур уже начнет принимать посетителей с мобильными проездными билетами, которые будут содержать цифровые COVID-сертификаты.

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