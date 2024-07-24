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Посредник или секундант. Эксперт оценил, какую роль может сыграть Китай для мира в Украине

Фото: Си Цзиньпин, лидер КНР (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Китай может выполнять роль посредника или секунданта в мирном процессе между Украиной и Россией.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Политолог допустил, что после визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Китай может усилить посреднические потуги и его контакты с Россией будут более частыми. Это могут сделать путем возвращения к поездкам спецпредставителя по вопросам Евразии Ли Хуэя.

Но, как отметил Фесенко, сейчас российский диктатор Владимир Путин ждет результатов президентских выборов в США, поэтому резкие движения от РФ маловероятны. 

"Думаю, тогда переговорный процесс значительно активизируется. Особенно если победит Дональд Трамп. И здесь, кстати, есть вызов для Китая. Я не уверен, что Трамп заинтересован, чтобы Китай был в роли посредника. Максимум - в роли секунданта со стороны России, когда с нашей стороны будет США или Евросоюз", - считает эксперт.

Что предшествовало

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на этой неделе впервые с начала полномасштабного вторжения россиян находится в Китае.

Там украинский чиновник обсуждает со своим китайским коллегой Ван И возможности завершения войны между Украиной и Россией.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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