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Посередник чи секундант. Експерт оцінив, яку роль може відіграти Китай для миру в Україні

Фото: Сі Цзіньпін, лідер КНР (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Китай може виконувати роль посередника чи секунданта у мирному процесі між Україною та Росією.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Політолог допустив, що після візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби Китай може посилити посередницькі потуги і його контакти з Росією будуть частішими. Це можуть зробити шляхом повернення до поїздок спецпредставника з Євразії Лі Хуея.

Але, як зазначив Фесенко, зараз російський диктатор Володимир Путін чекає на результати президентських виборів у США, тому різкі рухи від РФ малоймовірні.

"Думаю, тоді переговорний процес значно активізується. Особливо якщо переможе Дональд Трамп. І тут, до речі, є виклик для Китаю. Я не впевнений, що Трамп зацікавлений, щоб Китай був у ролі посередника. Максимум - у ролі секунданта з боку Росії, коли з нашого боку буде США чи Євросоюз", - вважає експерт.

Що передувало

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на цьому тижні вперше з початку повномасштабного вторгнення росіян перебуває у Китаї.

Там український чиновник обговорює зі своїм китайським колегою Ван І можливості завершення війни між Україною та Росією.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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