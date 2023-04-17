ua ru
Пн, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Белгороде раздались взрывы: в некоторых районах пропал свет

Новина українською →
Понедельник 17 апреля 2023 00:48
В Белгороде раздались взрывы: в некоторых районах пропал свет Фото: в Белгороде раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 17 апреля в российском Белгороде раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В Белгороде и Белгородском районе после взрывов виднеются столбы дыма. Один из Telegram-каналов сообщает, что взрыв произошел на подстанции неподалеку от СИЗО. В некоторых районах после этого пропал свет.

Власти региона заявили о двух пожарах, пострадавших, по их словам, нет.

Напомним, 11 апреля россияне заявляли, что украинские беспилотники якобы пытались атаковать Белгородский аэропорт.

А до этого в России заявили о падении "самодельного дрона" у военного завода в Подмосковье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Взрыв
NEWS
РФ на Пасху не прекращает обстрелы Бахмута. Военные рассказали о ситуации в городе
РФ на Пасху не прекращает обстрелы Бахмута. Военные рассказали о ситуации в городе
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине