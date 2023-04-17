В Белгороде раздались взрывы: в некоторых районах пропал свет
Фото: в Белгороде раздались взрывы (GettyImages)
В ночь на 17 апреля в российском Белгороде раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В Белгороде и Белгородском районе после взрывов виднеются столбы дыма. Один из Telegram-каналов сообщает, что взрыв произошел на подстанции неподалеку от СИЗО. В некоторых районах после этого пропал свет.
Власти региона заявили о двух пожарах, пострадавших, по их словам, нет.
Напомним, 11 апреля россияне заявляли, что украинские беспилотники якобы пытались атаковать Белгородский аэропорт.
А до этого в России заявили о падении "самодельного дрона" у военного завода в Подмосковье.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.