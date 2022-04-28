У селищі Велика Новосілка половина будинків зруйнована: люди майже не виходять з підвалів

Через постійні авіаудари місцеві жителі селища Велика Новосілка живуть у підвалах. Зокрема, поліцейські намагаються їм допомогти, привозячи їжу та евакуюючи мешканців.

Правоохоронці стежать за ситуацією, що змінюється кожної хвилини, і при першій можливості доставляють допомогу.

"Ситуація надзвичайно важка. Домівки через одну зруйновані. Мешканці майже не виходять з укриттів, бо окупанти одразу обстрілюють вулиці. Виживають лише завдяки домашньому господарству", - повідомили у поліції.

Повідомляється, що дістатися самої Великої Новосілки гуманітарній місії не вдалося через масовані удари росіян. Тому продукти від волонтерів доставляє поліція.

"Тримаємо на контролі оперативну ситуацію, та як тільки це буде можливо - намагатимемося порватися до селища з допомогою. Ми у повній готовності", - зазначив начальник підрозділу Володимир Сарайли.