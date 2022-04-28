У селищі Велика Новосілка половина будинків зруйнована: люди майже не виходять з підвалів

У Донецькій області поліцейські допомагають містянам у селищі Велика Новосілка, яке зруйнували окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Через постійні авіаудари місцеві жителі селища Велика Новосілка живуть у підвалах. Зокрема, поліцейські намагаються їм допомогти, привозячи їжу та евакуюючи мешканців.
Правоохоронці стежать за ситуацією, що змінюється кожної хвилини, і при першій можливості доставляють допомогу.
"Ситуація надзвичайно важка. Домівки через одну зруйновані. Мешканці майже не виходять з укриттів, бо окупанти одразу обстрілюють вулиці. Виживають лише завдяки домашньому господарству", - повідомили у поліції.
Повідомляється, що дістатися самої Великої Новосілки гуманітарній місії не вдалося через масовані удари росіян. Тому продукти від волонтерів доставляє поліція.
"Тримаємо на контролі оперативну ситуацію, та як тільки це буде можливо - намагатимемося порватися до селища з допомогою. Ми у повній готовності", - зазначив начальник підрозділу Володимир Сарайли.
Раніше ми повідомляли, що окупанти у Донецькій області вбили одного цивільного та 8 отримали поранення.
Також ми писали, що на окупованих територіях росіяни викрадають чоловіків, щоб поповнити обмінний фонд.
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