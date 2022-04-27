На окупованих територіях росіяни викрадають чоловіків, щоб поповнити обмінний фонд

Російські війська на окупованих територіях викрадають чоловіків, щоб поповнити обмінний фонд та готуються до 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

На зайнятих ворогом територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей проводяться масштабні "фільтраційні заходи". Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку.

Зазначається, що в першу чергу - ветерани АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти.

Також в приміщеннях херсонського ізолятора тимчасового утримання перебувають понад 300 проукраїнських активістів і ветеранів АТО/ООС, яких катують.

Окрім того, в селі Велика Лепетиха Херсонської області створено фільтраційний табір. Нещодавно туди прибули близько 400 російських військовослужбовців, одягнених у форму Росгвардії. Вони шукають і затримують чоловіків призовного віку.

До того ж затриманих українських чоловіків масово вивозять в напрямку окупованого Криму.

Основною метою є "поповнення обмінного фонду". Українських заручників планують обмінювати на російських військових злочинців. Навіть за умови, якщо українці не брали участі у бойових діях 2022 року.

Також не виключена організація пропагандистських "парадів перемоги" за участі затриманих українців. Згідно з отриманою інформацією їх можуть спробувати видати за "військовополонених" та провести вулицями окупованих міст.

Аналогічні заходи відбувались в Донецьку 2014 року.