В поселке Великая Новоселка половина домов разрушена: люди почти не выходят из подвалов

В Донецкой области полицейские помогают горожанам в поселке Великая Новоселка, который разрушили оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Из-за постоянных авиаударов местные жители поселка Великая Новоселка живут в подвалах. В частности, полицейские пытаются им помочь, привозя еду и эвакуировав жителей.
Правоохранители следят за ситуацией, которая меняется каждую минуту, и при первой возможности доставляют помощь.
"Ситуация чрезвычайно тяжелая. Дома через один разрушены. Жители почти не выходят из укрытий, потому что оккупанты сразу обстреливают улицы. Выживают только благодаря домашнему хозяйству", - сообщили в полиции.
Сообщается, что добраться до самой Великой Новоселки гуманитарной миссии не удалось из-за массированных ударов россиян. Поэтому продукты от волонтеров доставляет полиция.
"Держим на контроле оперативную ситуацию, и как только это будет возможно, постараемся порваться до поселка с помощью. Мы в полной готовности", - отметил начальник подразделения Владимир Сарайлы.
Ранее мы сообщали, что оккупанты в Донецкой области убили одного гражданского и 8 получили ранения.
Также мы писали, что на оккупированных территориях россияне похищают мужчин, чтобы пополнить обменный фонд.
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