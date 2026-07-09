Служба безопасности и Офис Генерального прокурора разоблачили должностницу Торгово-промышленной палаты Украины на вымогательстве 100 тысяч евро у производителя боевых дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители разоблачили преступную схему в Торгово-промышленной палате Украины (ТППУ). По результатам комплексных мероприятий задержана советница по правовым вопросам и ее сын, которые требовали 100 тысяч евро взятки с производителя украинских беспилотных систем.

Разоблачение сделки произошло благодаря системной работе Службы безопасности по недопущению преступных схем в сфере государственных заказов для Сил обороны Украины.

Как выяснило расследование, фигуранты требовали взятку от представителя оборонной компании за подготовку экспертных выводов во избежание штрафных санкций.

Фото: чиновницу Торгово-промышленной палаты разоблачили на вымогательстве взятки у производителя дронов (t.me/SBUkr)

По материалам дела, в июне 2026 года в складских помещениях подрядчика произошел пожар из-за воздушной атаки рашистов. Происшествие на объекте поставило под угрозу своевременное выполнение оборонного заказа на производство и поставку боевых дронов.

Для подтверждения нештатной ситуации и избегания штрафных санкций компания обратилась в Торгово-промышленную палату Украины за соответствующим выводом.

Однако советница по правовым вопросам ТППУ искусственно затягивала рассмотрение заявления. Она требовала от компании-производителя деньги за подготовку положительного заключения, которое должно было подтвердить невозможность своевременного выполнения контракта.

К незаконной деятельности чиновник привлек своего сына в качестве посредника для встречи с подрядчиками и передачи взятки.

Правоохранители поэтапно задокументировали преступления фигурантов и задержали посредника "с поличным" во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 50 тысяч евро.

В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов изъяты доказательства противоправных действий.

В настоящее время чиновник ТППУ и его сообщник сообщены о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке во время выполнения оборонного заказа.