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Предлагала взятку. Глава Харьковского окружного админсуда получила 5 лет тюрьмы

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Харков, Четверг 02 февраля 2023 14:02
Предлагала взятку. Глава Харьковского окружного админсуда получила 5 лет тюрьмы Фото: глава Харьковского окружного админсуда получила 5 лет тюрьмы (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

По материалам СБУ 5 лет за решеткой проведет глава Харьковского окружного админсуда. Она наладила механизм получения денег за принятие решений "в пользу" заявителей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Так, в сентябре 2020 года глава суда предложила взятку своей подчиненной - судье, которая рассматривала административное дело представителя коммерческой структуры.

"За 3 тысячи долларов руководительница требовала принять "необходимое" для предпринимателя судебное решение по земельному спору", - рассказали в СБУ.

В том же году сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП задержали главу суда на рабочем месте при передаче всей суммы взятки.

"В мае 2021 года Высший совет правосудия временно отстранил судью от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - добавили в пресс-службе ведомства.

В дальнейшем по материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд признал фигурантку виновной по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (высказывание предложения и предоставление неправомерной выгоды за принятие решения другим судьей) и назначил наказание в виде 5 лет заключения с лишением права занимать должность судьи сроком на 3 года. Приговор вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

Как сообщалось, чиновника Одесской областной военной администрации разоблачили на взяточничестве. Его задержали "на горячем" при получении 40 тысяч долларов.

Кроме того, чиновник Бориспольской райвоенной администрации (Киевская область) пойдет под суд за мошенничество. Он обещал предпринимателю "договориться" со стражами порядка, чтобы избежать ареста активов.

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