Високий рівень небезпеки. Рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах

Сьогодні, 16 лютого, на високогір'ї Карпат значно погіршиться погода. Рятувальники попереджають про можливе сходження снігових лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС .

"16 лютого у зв'язку з нестабільним сніговим покривом, відлигою в горах Івано - Франківської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні рятувальників.

Крім того, в Держслужбі з надзвичайних ситуацій відзначили, що в четвер, 17 лютого, в горах Закарпатської, Львівської та Чернівецької областях також пройдуть опади, тому в цих регіонах збережеться 3 рівень небезпеки.

Водночас в Івано-Франківській області очікується 4 рівень небезпеки через велику загрозу сходження снігових зсувів.