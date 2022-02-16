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Високий рівень небезпеки. Рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах

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Україна, Середа 16 лютого 2022 11:51
Високий рівень небезпеки. Рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах Фото: у Карпатах збережеться сніголавинна небезпека (t.me/dsns_telegram)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 16 лютого, на високогір'ї Карпат значно погіршиться погода. Рятувальники попереджають про можливе сходження снігових лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

"16 лютого у зв'язку з нестабільним сніговим покривом, відлигою в горах Івано - Франківської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні рятувальників.

Крім того, в Держслужбі з надзвичайних ситуацій відзначили, що в четвер, 17 лютого, в горах Закарпатської, Львівської та Чернівецької областях також пройдуть опади, тому в цих регіонах збережеться 3 рівень небезпеки.

Водночас в Івано-Франківській області очікується 4 рівень небезпеки через велику загрозу сходження снігових зсувів.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні західні області накриють дощі та мокрий сніг. Температура повітря максимально підніметься до + 7 градусів.

Також нагадаємо, що на вихідних у Рахівському районі Закарпатської області снігові зсуви та каміння блокували рух транспорту.

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