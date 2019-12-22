Пориви вітру з мокрим снігом: в Україні оголосили штормове попередження

На початку наступного тижня, 23-24 грудня погода в Україні суттєво погіршиться, можливі пориви вітру та хуртовини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними синоптиків, у понеділок та вівторок у західних областях очікуються значні дощі, у Карпатах можливий сильний мокрий сніг та хуртовини. Також місцями можлива ожеледиця та налипання мокрого снігу.

Крім того, ускладнення погодних умов може призвети до порушення та припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вихідних, 21-22 грудня. На вихідних очікувалися невеликі дощі у західних областях та заморозки до -4 градусів на сході. Сьогодні опади накриють всю територію країни. Але, не зважаючи на зливи, температура повітря зросте до +12 градусів, а на півдні до +14.

Також РБК-Україна писало, що з 16 грудня, у Києві вже зафіксовано сім температурних рекордів. Зокрема, ніч на Миколая в Києві виявилась найтеплішою з 1881 року, а вдень температура перевищила показник, зафіксований у 1989 році.