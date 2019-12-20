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На Миколая в Києві встановлено три температурні рекорди

Новини » Суспільство     20.12.2019 - 14:59
На Миколая в Києві встановлено три температурні рекорди
Фото: новорічна ялинка (РБК-Україна)

Температура перед Новим роком піднялася вище 10 градусів тепла

У день Святого Миколая, 19 грудня 2019 року, в Києві оновлено три температурних рекорди. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними обсерваторії, ніч на Миколая в Києві виявилась найтеплішою з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче 5,8 градусів, що на 3,0 градусів вище попереднього рекордного значення температури 1904 і 2015 років.

А вдень 19 грудня максимальна температура повітря досягла 11,3 градусів, що на 0,6 градусів вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого в 1989 році.

Завдяки теплій ночі і теплому дню середньодобова температура 19 грудня досягла 7,2 градусів, що на 2,4 градусів вище попереднього рекорду температури повітря, що тримався з 2015 року.

Таким чином, починаючи з 16 грудня, в Києві вже зафіксовано сім температурних рекордів.

Зазначимо, у середу, 18 грудня, після полудня стовпчик термометра піднявся до 15,2 градусів. За даними обсерваторії, це значення температури повітря стало найвищим за грудень у Києві за 139 років спостережень.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у грудні 2019 року 52% українців заявили, що вірять у Святого Миколая, а 31% респондентів зізналися у вірі в Діда Мороза.

Українців наступного тижня очікує додатковий вихідний день Популярність Святого Миколая в Україні майже в два рази вище, ніж у Діда Мороза
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