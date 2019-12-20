Накриє дощами: якою буде погода на вихідних

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві в неділю також дощитиме

Погода в Україні на вихідних, 21-22 грудня, буде дощовою в усіх областях, температура повітря місцями підніметься до +14 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз на 21 грудня

У суботу, за даними українських синоптиків, опади накриють західні області, на решті території буде сухо. Температура вдень на заході коливатиметься від +7 до +10 градусів, а у південних термометри покажуть до +12 тепла.

У центрі та на півночі вдень повітря прогріється до +6...+9 градусів, подекуди до +10. На сході температура вдень триматиметься в межах +3...+5, вночі можливі заморозки до -1...-4 градусів. У решті областей заморозків очікувати не варто, вночі від +1 до +5.

Прогноз на 22 грудня

Завершиться тиждень зливами у всіх областях. Однак, попри дощі, температура повітря на більшості території зросте до +8...+11 градусів. У південних областях у неділю прогнозують +12...+14 градусів. Вночі також потепліє, температура повітря зросте до +3...+8 градусів.

Нагадаємо, у четвер, 19 грудня, у Києві було оновлено три температурні рекорди. Зокрема, ніч на Миколая в Києві виявилась найтеплішою з 1881 року, а вдень температура перевищила показник зафіксований у 1989 році.