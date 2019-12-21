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У деяких областях сьогодні можливий сильний туман

Новини » Суспільство     21.12.2019 - 08:58
У деяких областях сьогодні можливий сильний туман
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікується погіршення видимості до 200 метрів

У суботу, 21 грудня, синоптики попередили про ускладення погодних умов в України, зокрема, сильний туман у деяких областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом гідрометцентру, вранці суботи у південних та більшості центральних областей варто очікувати сильний туман. Видимість на дорогах через туман погіршиться до 200-500 метрів.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вихідних, 21-22 грудня. У суботу прогнозувалися невеликі дощі у західних областях та заморозки до -4 градусів на сході. Вже завтра опади накриють всю територію країни. Але, не зважаючи на зливи, температура повітря зросте до +12 градусів, а на півдні до +14.

Також РБК-Україна писало, що у четвер, 19 грудня, у Києві було оновлено відразу три температурні рекорди. Зокрема, ніч на Миколая в Києві виявилась найтеплішою з 1881 року, а вдень температура перевищила показник, зафіксований у 1989 році. Починаючи з 16 грудня, в Києві вже зафіксовано сім температурних рекордів.

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