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Сніг з дощем та +4: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     22.01.2020 - 08:00
Сніг з дощем та +4: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У всіх, крім південних, областях сніг з дощем

Сьогодні погода в Україні погіршиться, йде сніг з дощем, а температура повітря коливатиметься від +2 до +5. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході сьогодні йде сніг з дощем. Вдень +2+4, а вночі -1-2. У північних областях така ж погода, тільки вночі буде 0+2.

У центральних та східних областях йде сніг з дощем. Вдень температура повітря складе +1+3, а вночі -1+1.

Сніг з дощем та +4: прогноз погоди на сьогодні

Тільки у південних та Запорізькій областях сьогодні мінлива хмарність. Вдень +2+6, а вночі 0+3.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні сніг з дощем. Вдень температура повітря складе +2+4, а вночі +1+3.

Сніг з дощем та +4: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, вчора в Україні було оголошено штормове попередження. Погода була прохолодною, але без сніг та дощу.

Був місцями невеликий сніг Львівській та Донецькій областях, місцями туман в Херсонській області, на решті території було без істотних опадів. Також місцями була ожеледь у Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях.

В Україні оголошено штормове попередження Сухо та холодно до +2: прогноз погоди на сьогодні
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