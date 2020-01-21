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Сухо та холодно до +2: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     21.01.2020 - 08:00
Сухо та холодно до +2: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На заході України, як у всіх інших частинах країни, мінлива хмарність

Сьогодні погода в Україні лишається прохолодною, вдень температура повітря коливається від +2 до +4. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході України, як у всіх інших частинах країни, мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +2+4. У Івано-Франківській області до +5.

Сухо та холодно до +2: прогноз погоди на сьогодні

На півночі країни вдень +2+4, а вночі -1-3. У східних областях вдень 0+2, а вночі -1-3. У центрі та на півдні країни без опадів, вдень +1+3, а вночі -1-3.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Вдень +1+3, а вночі 0-2.

Сухо та холодно до +2: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, тиждень розпочався з малохмарної та прохолодної погоди. У центральних, східних та північних областях температура повітря вдень опустилася до -1 градуса. На заході та півдні термометри вдень від 0 до +4.

У Києві сьогодні, за даними синоптиків, було прохолодно та малохмарно. Вдень температурні гойдалки коливались від +1 до -1.

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