Нарушили логистику оккупантов. ВСУ под Бахмутом подорвали мост с помощью робота (видео)

Украинские воины с помощью робота-камикадзе подорвали важный мост под Бахмутом в Донецкой области. Это усложнило логистику россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
"Работает наземный робот-камикадзе Ratel S", - говорится в сообщении министра.
По его словам, защитники взорвали роботом мост в селе Ивановское Донецкой области, чем существенно усложнили логистику россиян.
Федоров добавил, что Ratel S - это наземный робот от разработчиков Brave1. Военные его используют как мобильную боеголовку, которая несет противотанковые мины или боевой модуль. По словам министра, он работает дистанционно, а значит, оператор из безопасного места может взорвать вражеский танк или блиндаж.
Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что украинские военные отразили 18 атак противника на Бахмутском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.
А российские войска сегодня ночью, 2 апреля, ударили по Украине "Шахедами" и ракетой. СилыПВО сбили 9 вражеских беспилотников.
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