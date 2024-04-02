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Порушили логістику окупантів. ЗСУ під Бахмутом підірвали міст за допомогою робота (відео)

Архівне фото: ЗСУ під Бахмутом підірвали міст за допомогою робота (t.me zedigital)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни за допомогою робота-камікадзе підірвали важливий міст під Бахмутом у Донецькій області. Це ускладнило логістику росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Працює наземний робот-камікадзе Ratel S", - йдеться в повідомленні міністра.

За його словами, захисники підірвали роботом міст у селі Іванівське Донецької області, чим суттєво ускладнили логістику росіян.

Федоров додав, що Ratel S - це наземний робот від розробників Brave1. Військові його використовують як мобільну боєголовку, яка несе протитанкові міни або бойовий модуль. За словами міністра, він працює дистанційно, а отже, оператор із безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що українські військові відбили 18 атак противника на Бахмутському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку.

А російські війська сьогодні вночі, 2 квітня, вдарили по Україні "Шахедами" та ракетою. Сили ППО збили 9 ворожих безпілотників.

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Російська ФедераціяДонецька областьБахмутВійна в Україні