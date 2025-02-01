Нарушение санкций должно трактоваться, как соучастие в войне, - Зеленский

Глава государства отметил, что только в ночь на 1 февраля враг применил 165 ракет и дронов различных типов для атаки по Украине. В частности, под ударами были Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области.

Он сказал, что врагу не удалось бы наносить такой вред, если бы вражеское вооружение не имело компоненты производства других стран, в частности, их имеют "Шахеды" и ракеты.

"Сто шестьдесят пять ударных единиц в одном ночном ударе России - все эти "Искандеры", "Калибры" и другие средства для убийств - это сотни и даже тысячи компонентов из других стран. Страны Европы, Китай и даже Америка. Без таких критических компонентов не будет никакой возможности России ломать жизнь других народов", - сказал Зеленский.

В связи с этим президент подчеркнул, что критически важно, чтобы санкции против РФ были сильными и такими, что их не обойти при любых обстоятельствах.

"Не должно остаться ни одного способа поставки в Россию критических компонентов для оборонного производства. Нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне, и тот, кто помогает уничтожать жизнь, должен за это отвечать", - резюмировал глава государства.