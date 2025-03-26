Нарушения прав человека со стороны ТЦК стали массовыми и системными, - Лубинец

Украинцы стали чаще обращаться в Офис омбудсмена из-за нарушений их прав сотрудниками ТЦК. Такие нарушения получили массовый и системный характер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram .

Лубинец отметил, что в Раде предложили вызвать его для обсуждения нарушений прав человека во время мобилизационных мер. По словам омбудсмена, он готов представить нардепам детальный анализ ситуации и предложить механизмы решения проблемы.

"По результатам многочисленных обращений граждан в Офис омбудсмена, могу четко констатировать: нарушения прав человека со стороны работников ТЦК и СП приобрели системный и массовый характер. Создается впечатление, что незаконные задержания и избиения от представителей ТЦК и СП стали новым вирусным трендом, который не остановить без жесткой реакции государства", - написал он.

Как подчеркнул Лубинец, фиксируются не просто отдельные нарушения, а откровенные проявления насилия и злоупотребления полномочиями. В частности, речь о:

частых случаях избиения граждан. Мужчин силой задерживают на улицах, в торговых центрах, возле метро;

умышленных ДТП, когда сотрудники ТЦК принудительно останавливают велосипедистов или мотоциклистов.

Также нарушения со стороны сотрудников ТЦК касаются:

недопущения адвокатов к задержанным лицам;

сокрытия от родственников и правозащитников информации о задержанных гражданах;

недопущения представителей омбудсмена к задержанным;

принуждения к подписанию повесток или других документов;

задержания без надлежащих оснований.

"Системность и масштабность этих нарушений требуют срочных решений на государственном уровне для обеспечения соблюдения прав человека в рамках мобилизационного процесса", - отметил омбудсмен.