Рядом нет укрытия или трудно добраться: как спастись во время атаки, если не успели спрятаться

Воздушная тревога застает врасплох - в магазине, на улице, в авто или даже в поле. Не всегда есть возможность добраться до укрытия или его просто нет поблизости. Что делать, если рядом нет безопасного места, а "шахеды" или ракеты уже летят?
Как спасти свою жизнь в условиях, когда укрытия рядом нет или у вас нет возможности до него добраться, рассказывает РБК-Украина.
Выберите "две стены". Лучший вариант - коридор, ванная или кладовка без окон. Важно, чтобы между вами и улицей были как минимум две капитальные стены.
Лягте на пол, накройтесь одеялом, матрасом или дверью - это уменьшит риск травм при обломках.
Не стойте возле окон - ударная волна их разобьет, а осколки могут ранить даже в соседней комнате.
Ищите капитальное сооружение без окон: подъезд, магазин, подземный паркинг, подземный переход.
Если ничего нет - прижмитесь к стене, которая не имеет окон, и сядьте или лягте на землю.
Избегайте автомобилей, остановок, билбордов - все это может превратиться в обломки.
Не оставайтесь на улице и не снимайте - это может стоить вам жизни. Займитесь собственной безопасностью.
Лучшее решение - яма, канава, углубление в земле. Даже неглубокая канава значительно снижает риск поражения обломками.
Лягте на живот, закройте голову руками или рюкзаком, ноги немного расставьте - так меньше шансов получить травму.
Если есть хозяйственная постройка без окон (сарай, погреб) - это лучше, чем ничего.
Но ни в коем случае не прячьтесь:
Немедленно остановитесь. Не оставайтесь в машине - авто не защищает даже от небольших обломков.
Выбегайте и ищите углубление в земле или сооружение поблизости.
Если вариантов нет - лягте возле машины, но не под ней, накройте голову рюкзаком.
Такие ситуации реальны - человек лежачий, с инвалидностью, пожилого возраста или после операции. И хотя воздушная тревога звучит, физически добраться до укрытия невозможно. В таком случае надо максимально повысить уровень безопасности в помещении, где находится человек.
Родным важно организовать все заранее: от удобного безопасного места до запаса связи (например, кнопочный телефон с экстренными номерами).
Не паникуйте, это парализует реакцию.
Заранее пересмотрите карту укрытий в вашей местности.
Всегда имейте с собой минимальный тревожный набор: вода, документы, зарядное, аптечка.
Научите детей и пожилых родственников простым фразам: лечь, накрыться, прикрыть голову.
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При написании материала были использованы советы ГСЧС, инструкции военных экспертов и правила безопасности от экспертов по гражданской защите.