Премьер Португалии подал в отставку на фоне коррупционного скандала

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта принял решение подать в отставку после того, как полиция провела у него обыски в рамках дела о коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico и Diario de Noticas .

Коррупционный скандал

Сегодня, 7 ноября, помимо обысков в резиденции Кошты, полиция также задержала его администрации Витора Эскариа, рассказал генпрокурор Португалии.

В заявлении прокуратуры сказано, что сейчас ведется следствие насчет причастности Кошты к схемам добычи лития на севере Португалии и проектом по производству "зеленого водорода" в городе Синеш.

Португальское правительство под руководством премьера поддержало множество проектов по добыче лития в различных районах Португалии, но они оказались сомнительными из-за низкого качества добываемых элементов и несоразмерного ущерба окружающей среде, который ожидается от их реализации.

Реакция Кошты

Сам Кошта, реагируя на подозрение в его адрес, заявил, что на его совести нет никаких противоправных действий.

Чиновник также подчеркнул, что "должность премьера несовместима с какими-либо подозрениями в его честности".

Стоит заметить, что Кошта возглавляет правительство Португалии с 2015 года.