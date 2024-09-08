RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Португалия призывает ЕС начать подготовку к вступлению Украины

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Португалия активно лоббирует вступление Украины в Европейский союз . Страна хочет, чтобы блок начал подготовку к этому возможному присоединению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы очень вовлечены в процесс расширения", - заявил министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел в интервью на полях Форума Амброзетти, конференции, проходящей на берегу озера Комо на севере Италии.

"Нам нужно подготовиться к принятию Украины в ЕС, когда это станет возможным", – добавил он. Этот процесс "потребует финансовой и институциональной реформы, о которой мы должны позаботиться немедленно".

Относительно Курской операции ВСУ глава МИД Португалии сказал, что "вторжение Украины в Курскую область России явно изменило восприятие баланса войны". Вместе с тем он призвал к переговорам о прекращении конфликта, которые, по убеждению министра, должен возглавить Киев.

 

 

Напомним, недавно вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала в интервью РБК-Украина, что переговоры по всем направлениям по вступлению в Европейский Союз вложены в график на 2024-2025 годы. В следующем году будут обсуждаться "фундаментальные правила".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Членство в ЕСПортугалия