Португалія закликає ЄС почати підготовку до вступу України

Португалія активно лобіює вступ України до Європейського союзу. Країна хоче, щоб блок розпочав підготовку до цього можливого приєднання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Ми дуже залучені до процесу розширення", - заявив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел в інтерв'ю на полях Форуму Амброзетті, конференції, яка проходить на березі озера Комо на півночі Італії.
"Нам потрібно підготуватися до прийняття України в ЄС, коли це стане можливим", - додав він. Цей процес «зажадає фінансової та інституційної реформи, про яку ми маємо подбати негайно».
Щодо Курської операції ЗСУ очільник МЗС Португалії сказав, що "вторгнення України в Курську область Росії явно змінило сприйняття балансу війни". Разом з тим він закликав до переговорів про припинення конфлікту, які, на переконання міністра, має очолити Київ.
Нагадаємо, нещодавно віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала в інтерв’ю РБК-Україна, що переговори по всіх напрямках щодо вступу до Європейського Союзу вкладені в графік на 2024-2025 роки. Наступного року обговорюватимуть "фундаментальні правила".
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