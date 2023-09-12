Португалия забила 9 голов без Роналду, хорваты наказали Петракова: что произошло в отборе Евро

Хорваты сумели оформить быстрый гол в Ереване. Помог балканской команде стандарт. Модрич подал с левого фланга угловой, а Крамарич перед воротами протолкнул мяч в сетку. Больше команды не забивали.

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В латвийской столице Уэльс забил по мячу в каждом из таймов. В середине первой половины Рэмзи реализовал одиннадцатиметровый. В добавленное же арбитром ко второй 45-минутке время Брукс элегантно перебросил мяч над вратарем после разрезной передачи Уилсона.

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Главный разгром вечера произошел в Большом Алгарве. Португальцы без дисквалифицированного лидера Роналду поиздевались над Люксембургом. Крупным счет был уже до перерыва, когда Инасиу и Рамуш оформили по дублю. После перерыва их запев поддержали Жота (дважды), Орта, Фернандеш и Фелиш.

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Нетипичный разгром устроила словацкая сборная. "Соколы" забили Лихтенштейну трижды в стартовые 6 (!) минут. На 10-й секунде Ганцко перебросил мяч через вратаря. Затем Дуда разобрался в штрафной после подачи углового. А третьим отличился Мак, реализовавший момент с близкого расстояния. Шокированные гости найти ответа не смогли.

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Турнирные таблицы групп D и J: