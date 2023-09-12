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Португалія забила 9 голів без Роналду, хорвати покарали Петракова: що сталося у відборі Євро

Фото: Рубен Невеш і Жоау Феліш організували останній гол португальців (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорців

Шостий тур кваліфікаційного турніру до чемпіонату Європи 2024 року в понеділок продовжився п'ятьма матчами. Перемоги відсвяткували збірні Хорватії, Ісландії, Уельсу, Португалії та Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

 

Хорвати зуміли оформити швидкий гол у Єревані. Допоміг балканській команді стандарт. Модріч подав із лівого флангу кутовий, а Крамаріч перед воротами проштовхнув м'яч у сітку. Більше команди не забивали.

 

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Натомість у латвійській столиці Уельс забив по м'ячу в кожному з таймів. У середині першої половини Ремзі реалізував одинадцятиметровий. Натомість у доданий арбітром до другої 45-хвилинки час Брукс елегантно перекинув м'яч над воротарем після розрізної передачі Вілсона.

 

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Головний розгром вечора стався у Великому Алгарве. Португальці без дискваліфікованого лідера Роналду познущалися над Люксембургом.  Великим рахунок був уже до перерви, коли Інасіу та Рамуш оформили по дублю. Після перерви їхній заспів підтримали Жота (двічі), Орта, Фернандеш і Феліш.

 

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Нетиповий розгром влаштувала словацька збірна. "Соколи" забили Ліхтенштейну тричі в стартові 6 (!) хвилин. На 10-й секунді Ганцко перекинув м'яч через воротаря. Потім Дуда розібрався в штрафному після подачі кутового. А третім відзначився Мак, який реалізував момент із близької відстані. Шоковані гості знайти відповідь не змогли.

 

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Турнірні таблиці груп D та J:

 

 

 

До слова, раніше підготували анонс поєдинку між Італією та Україною у кваліфікації до Євро-2024.

Нагадаємо, напередодні пригадали віхи кар'єри Верховода – італійця українського походження з титулом чемпіона світу.

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